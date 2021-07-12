因應中職復賽，運動局舉行防疫會議，賽事將全面將採「閉門賽」，不開放觀眾入場，並輔導中華職棒聯盟落實賽事防疫規畫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視防疫工作的落實，防疫政策寧嚴勿鬆，市府面對中職復賽嚴陣以待。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

教育部體育署函文中華職棒大聯盟，在遵循中央流行疫情指揮中心建議下，有條件同意職棒恢復賽事，採不開放觀眾入場「閉門賽」，台中市府運動局長李昱叡12日與中華職棒大聯盟會長蔡其昌及祕書長楊清瓏、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、球場營運團隊在洲際棒球場召開防疫會議、實地會勘，確保賽事落實防疫措施。

台中市長盧秀燕重視防疫工作的落實，防疫政策寧嚴勿鬆，市府面對中職復賽嚴陣以待。

因應中職復賽，運動局舉行防疫會議，賽事將全面將採「閉門賽」，不開放觀眾入場，並輔導中華職棒聯盟落實賽事防疫規畫。

李昱叡說，台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中信兄弟球隊的主場，市府與衛生防疫單位共同輔導職棒聯盟與洲際棒球場落實防疫措施，包括辦公室及球員休息室進出動線規劃與球場內空間擴大消毒、裝置紅外線熱像儀監控入場者體溫、入場採實名制、測量體溫及手部酒精消毒、工作人員皆需佩戴口罩，並於球場公告防疫宣導等，復賽期間搭配聯盟規劃的球員管理，包括飲食、比賽動線等，全面落實賽事防疫措施。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬說，去年中職首場賽事在台中展開，具有相當的防疫經驗，是全國運動賽事的表率，這次將規劃更綿密的防疫網。

其中，包括球員及工作所人員賽前快篩、球員點對點團進團出模式、提高球員更衣室及休息室消毒頻率、賽前賽後清消工作、休息區球員全程佩戴口罩等，並備足口罩及酒精數量、加強空調保持空氣暢通，強化防疫。

運動局說，配合中華職棒大聯盟採閉門賽，比賽期間歡迎球迷利用有線電視、MOD、OTT、網路等平台，或中信兄弟主場賽事轉播平台，包括緯來電視網、愛爾達電視、CPBL TV、LINE TODAY、麥卡貝等平台，以及Twitch 中信兄弟官方頻道觀賞，為球員及球隊加油。