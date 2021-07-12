有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺，52歲仍保養得宜，是演藝圈著名美魔女，近日她透露已順利接種第二劑AZ疫苗，是個「道地的女強人」，但她仍不敢輕忽，今(12日)透露因為要去電視台錄影，還是做了居家快篩，並曝光結果，不過網友全被她的辣照吸走目光。

王彩樺秀出快篩陰性的結果，表示：「打完2劑疫苗進電視台錄影還是要快篩，謹慎小心是對的，姐兒我出門口罩戴好戴滿，帶面罩勤洗手，帶酒精，保護自己也保護別人，我們一定會更好的，大家辛苦了，加油。」

不過穿著低胸小可愛的她，辣露雪白酥胸和深溝，好身材讓網友都看傻，「打完兩劑看起來變年輕10歲， 難道副作用是變漂亮」、「天后是模範生」。王彩樺之前捲進好心肝診所違規打疫苗風波，不過她透露早在4月時就自費施打AZ疫苗，並沒有收到好心肝施打疫苗通知。

日前王彩樺也順利接種第二劑疫苗，讓她直呼「姐兒我現在道道地地是個女強人囉」，但消息曝光後，卻遭到不少網友質疑「想問，藝人是第幾類？沒別的意思就是問一下」、「我們連一劑都沒得打」、「為什麼妳可以打而且是第二劑」，對此，王彩樺回覆自己是在4月還沒什麼人打時自費接種，當時打完就預約第二劑，只是後來疫情比較嚴重才拖到現在