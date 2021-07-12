《大學生了沒》出道、拍攝過8點檔的余思達（路克），日前上郭忠祐與奶媽主持的Podcast節目《yo戲王記者會》分享當特戰傘兵的趣事，其中的膽量訓練，竟然是要到太平間裡面，從大體老師上面尋找撲克牌，讓郭忠祐聽得起雞皮疙瘩。傘兵危險度很高，路克一開始先進行地面訓，從101的高度跳下，過程中除了要背好口訣、姿勢正確，還要順利讓傘開起，很多人不是斷腳，就是耳朵被削掉一塊皮，相當驚險。

有趣的是，某次訓練到屏東上空進行跳傘，因無法保證降落點，很多人不是掉到樹上就是在快速道路旁，有一次路克走在路上，發現同梯怎從別人家裡走出來，才發現對方降落在人家的家裡面，隔天一群人到人家家裡修屋頂，對屏東居民而言早已見怪不怪。

現在當兵很多時候必須協助救災，可能需要面對屍體跟屍塊，於是都會進行膽量訓練，路克就曾經被安排進太平間裡面找東西，「長官會先在大體老師的口袋裡面，放一張撲克牌，只給你一個打火機的亮度，用無線電指引你進去找某某某口袋裡的東西」，讓郭忠祐聽得覺得不可思議。