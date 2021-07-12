新竹縣警察局110年暑期保護青少年辦理的「青春專案」，規畫一系列「宅在家」活動，讓青少年只要跟好、跟滿最好客的臉書粉絲專頁「竹縣警好客」，暑假宅在家也能玩得安全嗨翻天。
新竹縣警局表示，「宅在家」系列活動二部曲為「無毒青春X數獨有我」網路互動遊戲，「宅在家」除了吃好、睡好，也要動動腦，破解「詐騙」詭計沒煩惱！
這款由新竹縣警察局獨家設計的數獨遊戲，難易適中，從7月12日至16日活動期間完成解答，到「竹縣警好客」臉書粉絲專頁活動貼文處，拍照留言上傳並tag2名臉書好友，就有機會抽中獨一無二限量版的「警察形象」口罩，共有3種款式，隨機贈出，讓你防疫也很潮。
另外，縣警局特別提醒民眾。詐騙集團在防期間也跟風「宅在家」，根據警政署刑事警察局的統計分析，今年上半年遭受「假投資」詐騙報案人數，較去年同期增加約1倍，並以網路投資詐騙為最大宗。
防疫期間除了保持社交距離，民眾也要與「假投資」詐騙保持距離，勿輕易相信來源不明的投資管道，任何投資必有風險，無穩賺不賠、保證獲利的情形，臉書、YouTube或IG散布「防疫在家賺錢」、「高獲利免出門」等必定有詐，切勿拿自己的荷包做試驗，如有疑問可撥打165專線洽詢。
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