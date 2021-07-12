俗話說，職場如戰場，在殘酷的競爭下，步步為營是很正常的事，否則一不小心，就可能會掉入小人精心設好的圈套中。搜狐網命理專欄點名，生肖屬鼠、牛、羊、豬的人最擅長在職場中自保，透過維持中立態度、不談論八卦來繞過陷阱，從來不會讓自己陷入危險中。

▍1.生肖鼠

屬鼠的人很機智，凡事謹言慎行，他們在職場中總是一副老油條的樣子，不該說的絕不說，不該做的絕不做，在談論問題的時候，也只談表面，從來不會把話題聊得太尖銳或難以收場，因此別人都覺得他們很隨和，不會對他們有防備。

▍2.生肖牛

在職場中，屬牛的人很有自己的一套生存方法，他們只會把自己的事情做好，從不參與其他人的鬥爭，遠離一切的八卦和是非。他們的態度很中立，自然也就少了很多麻煩，而且他們自身能力優秀，讓人挑不出毛病，因此也就沒人會去算計他們。

▍3.生肖羊

屬羊的人是最適合在職場中生存的人！他們脾氣溫和敦厚，是大家公認的「好好先生」，別人說什麼都好，不堅持個人原則，也不願意得罪任何人，因此很多人都覺得他們沒有威脅性，不會防備他們，但實際上，屬羊的人是外傻內精明，即使偷偷占便宜也不會被發現，大家反而還會替他們說話。

▍4.生肖豬

屬豬的人很聰明，自我保護的能力一流，不管在職場還是生活中都一樣，因為他們最怕麻煩，從來不會耗費時間和精力在處理複雜的關係，沒出問題還好，一旦出了問題，他們絕對會急忙撇清，讓所有人都覺得自己和這件事沒關係，自然能逃過一劫。