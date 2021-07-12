日本受梅雨鋒面影響，山陰地區斷續地下大雨，從本月4日到今天為止，鳥取縣與島根縣觀測到的累積雨量，已達7月整個月平均雨量的2倍；部分地區並因大雨發布最高等級警戒。

日本放送協會（NHK）報導，從開始降雨的本月4日到今天為止，鳥取縣境港市累積雨量達520毫米，島根縣松江市460.5毫米，達到7月一整個月平均雨量的2倍，成紀錄性的大雨。

另外，鳥取縣境港市截至今天上午9時30分的3小時累積雨量達139毫米、島根縣出雲市截至上午10時50分的3小時累積雨量117毫米、廣島縣庄原市高野到上午11 時30分的3小時累積雨量111.5毫米，都是開始統計以來的新高紀錄。

雨勢造成土砂災害危險性提高，氣象廳對秋田縣、福島縣、鳥取縣、島根縣、廣島縣與岡山縣發布「土砂災害警戒情報」。

氣象廳說，接下來以西日本為中心，恐會持續降下每小時雨量約為80毫米的大雨，呼籲民眾嚴防土石災害、河川氾濫，並前往安全場所避難。

截至今天下午1時30分，島根縣雲南市與飯南町對約4萬1000人發布最高等級的第5級警戒「緊急安全確保」，要求民眾儘速確認周遭狀況與進行避難。

另島根、鳥取、廣島、秋田4縣，共對30多萬人發布次高等級的第4級警戒，下達避難指示。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1100712