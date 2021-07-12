台中市新增一確診本土病例。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市12日新增1新冠肺炎本土確診病例，為太平區68歲男性計程車司機(案15375)，由於其經常在中山醫學大學附設醫院排班，他自6月15日即出現症狀，多次在藥局和診所買藥，7月11日症狀加遽收住院已呈重症，Ct值20.6，衛生局已匡列10名親友居家隔離採檢，更將持續調閱該名司機載送的乘客實聯制資料，擴大篩檢範圍。

台中市政府12日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，針對確診個案，衛生局長曾梓展指出，該名新增確診者68歲男性計程車司機，平時在中山醫學大學附設醫院急診室外排班，他6月15日出現症狀，多次往返藥局買藥、診所就醫，7月7日再度發燒至診所就醫，因症狀未緩解，7月11日至醫院就醫，採檢確診，Ct值20.6，且患者一住院即病況急轉直下，血氧下降，呈現重症。

目前疫調該案感染源不明，衛生局匡列10名接觸者居家隔離與採檢，目前9名PCR檢驗陰性、1名檢驗中，另有63人自主健康管理；因該計程車司機有提供QR code給乘客掃實聯制，衛生局已經向中央調閱實聯制紀錄，積極連繫其乘客進行採檢。而目前衛生局疫調公布足跡只有中山醫學大學附設醫院，其他足跡仍積極疫調中。