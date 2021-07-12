兼顧防疫及就業需求，台中市勞工局推出「免出門應徵企業暑期工讀服務」，邀集多家廠商，釋出多元就業機會，首波製造業錄取的23名青年7月已上工，部分製造業仍持續面試。

順利錄取暑期工讀的陳同學表示，今年暑假應徵的是聖傑機器工業的產線包裝員工作，很喜歡聖傑的工作氛圍，受到很多大哥、大姐的協助，謝謝同事和主管的照顧和教導，也謝謝勞工局的協助讓她可以賺取生活費。

聖傑機器工業人資蕭小姐說，參與暑期工讀的青年都很優秀且適應良好，感謝勞工局在疫情期間協助媒合人才，協助企業尋覓優質勞動力。

住在大甲的紀同學表示，感謝明昌國際疫情期間釋出優質職缺，讓他可以就近工讀，也感謝勞工局讓他有機會學習一技之長，增加履歷及社會經驗。

勞工局長張大春表示，根據人力銀行調查，青年尋找暑期打工的三大原因為賺取生活費、減輕學貸壓力及增加社會經驗，市長盧秀燕為協助青年排除疫情限制，妥善規劃兼顧防疫與就業的媒合形式，除辦理企業暑期工讀徵才，更全國首創升級推出「視訊徵才2.0」全視訊徵才，免出門在家就可以面試。

台中市就業服務處說明，台中全國首創升級推出「視訊徵才2.0」服務持續開發職缺，預計7月下旬加碼2場次以上視訊徵才活動，相關活動資訊請至台中市就業服務處官網查詢。