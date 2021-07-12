車用電子及半導體聯手印鈔，台股站回17800點！擁有強勢車用電子及半導體個股宛如印鈔機在手正是今天台股的寫照！全球加速施打疫苗，歐美各國解封腳步愈來愈快，外資、投信法人及大戶腳底抹油快速將資金從不斷放利多的航運類股撤離，轉向營運進入高成長期的電動車相關車用電子及缺料難解的半導體個股，延續近期人氣高漲資金匯集氣勢，電動車相關車用電子及半導體零組件展現「握對股票等於鈔票滿天飛」，菱生(2369)、健和興(3003)、佳凌(4976)、美琪瑪(4721)、漢磊(3707)、華東(8110)、強茂(2481)、凡甲(3526)、凌陽(2401)、康普(4739)、興勤(2428)、聚鼎(6224)、杰力(5299)、威鋒電子(6756)、盛群(6202)等漲停作收。

股王矽力-KY(6415)順利站上4000元關卡，在電子股帶頭衝及玻璃類股側攻下，台股早盤指數一度大漲近300點，也降低航運類股及漲多傳產股殺盤拖累指數壓力，讓台股指數重返17800點，終場加權股價指數約17814.33點，上漲152.85點，成交量約5540.75億元，OTC指數為219.32點，上漲3.47點，成交量約1122.9億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.81%，其次是半導體類股、電子零組件及機電類股，半導體類股上漲1.8%，電子零組件及機電類股均上漲1.31%，表現較差者為造紙類股、觀光類股及油電氣類股，其中造紙類股下跌2.93%，觀光類股下跌2.77%，油電氣類股下跌2.55%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲4.89%，表現最差為觀光類股，下跌2.53%。

就技術面來看，在電子股及金融股續強下，今天台股指數一度大漲近300點，站上17900點，不過中場過後，利多大放送的航運再度轉弱帶衰，觀光等傳產股走弱，台股漲幅縮小，終場上漲152.85點，以17814.33點作收；儘管上週五台股收跌，失守5日線及10日線，但美股等國際股市續強，今天台股震盪收高，暫時化解探底危機，目前台股各期均線呈多頭排列向上走揚，下檔月線及季線支撐分別在17528點及17081點，此為台股現階段中期下檔重要支撐，在台股現階段類股多頭持續下，指數向上盤堅走勢不變，中多格局可望延續。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，雖然三大法人上週同步站在賣方，不過在資金動能充沛下，大盤仍一度站上1萬8000點新高，儘管目前盤面交投重心仍在傳產類股如航運鋼鐵，不過，由於逐步進入電子旺季，預期接下來盤面焦點可關注科技成長股，包括消費性電子產品規格升級，例如蘋果iPhone新機供應鏈，此外，電動車、車用電子等新應用趨勢科技具長多趨勢題材亦可留意。整體來看，目前台股基本面及企業獲利佳、本益比在合理空間，如果市場因為消息而有回檔，將是分批進場布局的好機會。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，展望7月台股，預期仍將維持區間震盪的格局，主因在於通膨壓力升溫下，市場預期第三季FED討論Taper機率大增，此外，台股指數創新高，但外資期貨及現貨仍同步做空，未見回補做多跡象，融資餘額也來到近年來高檔，籌碼面轉趨凌亂，另一方面，7月將面臨企業財報與法說會的檢驗，加上第三季產業基本面呈現原物料股基期已高，科技股面臨新舊產品交替，較難有題材與利多，因此預期7~8月大盤震盪將加劇，操作上低接績優股為原則。

沈建宏指出，雖然台股短線震盪加大，但在企業獲利佳及高配息保護下，對台股後市不必悲觀，個股表現優於大盤表現。看好五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、受惠漲價之原物料股；三、汽車與電動車供應鏈；四、據進入障礙之關鍵零組件且第二季有財報保護之個股；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。