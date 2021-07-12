鴻海、台積電洽購德國製的輝瑞/BNT疫苗，透過亞洲區總代理上海復星，共買進1000萬劑，兩大企業均發布重大訊息，指疫苗價格不超過1.75億美元，換算下來每劑約31美元。由於價格與衛福部長、防疫指揮官陳時中曾說過的40美元截然不同，引起外界側目。陳時中今解釋，時空背景不同，「以前的眼睛沒辦法看到現在的結果」，兩者無法直接做比較。

外界質疑，衛福部先前接手BNT疫苗談判時，曾談到每劑逾40美元的價格；陳時中過去也在立院備詢時表示，「沒看過31、32美元的價格」。結果如今鴻海與台積電的採購價，大約每劑31美元。

陳時中今解釋，這是時空背景不同所導致，他強調，以前的眼睛沒辦法看到現在的結果，未來也可能有很多不同售價，「在前面的時間上，我們沒辦法了解後面價格的變化，我想疫苗市場千變萬化，根據採購時機、數量的不同，因此國際間在買疫苗或藥物，都屬於保密事項。」