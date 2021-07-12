後面還有草地廣場休憩區，提供民眾打卡拍照。(農會提供／吳建輝彰化傳真)

DIY體驗教室提供體驗操作區域，也會商借場域給團體使用。(農會提供／吳建輝彰化傳真)

還有原生植物區種植許多台灣原生種樹種，還有釀酒葡萄供民眾摘採。(農會提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣二林鎮是全台種植釀酒葡萄、及酒莊密度最高的地方，鎮上有超過20家酒莊，2008年二林鎮農會成立「台灣酒窖」，室內陳列各酒莊酒款，還設有品酒區、室外有葡萄園、益智童玩區導覽解說等生態導覽體驗，如今驚傳經營不善將在年底熄燈，民眾都相當錯愕，酒莊將何去何從？

2008台灣酒窖由時任總幹事蔡詩傑一手打造，參考日本的經營模式，將全鎮葡萄酒莊匯集到台灣酒窖內，提供展售介紹的平台，讓民眾對二林葡萄酒進行初步的認識，在選擇喜歡的酒莊，再由莊主帶領進行更深入的導覽。

鵬群頂酒莊譚華光說，確實有聽說要熄燈，這兩年農會明顯無心經營，聽說是長期虧損沒有賺錢，之前的農會不管是在營銷貨堆廣都相對積極，真的關閉的話影響範圍不僅僅二林在地酒莊，還有溪湖、埔心、北斗等將近30個酒莊，心中除了不捨還是不捨。

二林鎮長蔡詩傑說，台灣酒窖是專為二林葡萄酒產業與觀光休閒農業設立的據點，幫助農民、酒莊行銷，甚至是產業升級及轉型，過程中花費相當多的精神與投資才有今天，得知將熄燈的傳言讓人不勝唏噓、感慨萬千。

「不會坐視不管」蔡詩傑說，目前公所已經規劃並納入地方創生計畫來執行，希望讓台灣酒窖能延續下去，也希望農會能夠持續輔導共同研提相關計畫，若沒有營運主體與方向，地方創生同樣不易落實執行，也希望農會能維持現狀，經充分討論後再一起提出解決方案。

二林鎮農會總幹事邱士平也回應，並非熄燈而是轉移，目前台灣酒窖土地是與地方人士承租，已規畫要移至原斗農會舊倉庫，結合休閒農會並設置更多亮點，台灣酒窖是站在推廣酒莊與農民的角色，因此沒有虧損的問題，也希望民眾拭目以待，台灣酒窖將盡快用嶄新的面貌與民眾見面。