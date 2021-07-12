旗山夜市因為疫情暫停營業，圖為疫情爆發前的夜市情形。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

疫情微解封，但旗山夜市仍暫停營業，旗山果菜市場主委在臉書「旗山大小事」貼出給夜市同仁的一封抱歉信指出，不想因為衛生福利部宣布的微解封而違反高雄市農業局的行政命令。農業局回應，避免造成防疫破口，要請攤商們能共同體諒，在7月26日警戒期後，依疫情現況再實施檢討。

一家攤商說，夜市小攤政府沒有放寬條例，領不到補助金，這要攤商怎麼養家？政府從不會體諒「做工的人」的辛酸與困境！

旗山夜市於疫情爆發前，該處白天是果菜市場，每周二、六晚間以夜市模式營業。但在全國進入三級警戒後，夜市無法開張，令民眾怨聲載道。旗山果菜市場主委柳秀香在這封抱歉信中說，並不是旗山不想恢復夜市營業，而是市府農業局已經明確下達行政命令：「三級警戒解封前，旗山不得經營夜市。」

主委在抱歉信中指出，該爭取的我們一定會爭取，但經發局說，雖然高市府沒有強制規定夜市不得營業，但旗山的直屬機關為農業局，旗山必須聽從農業局的任何指示。

農業局表示，旗山果菜市場是果菜農產批發市場，肩負大旗美地區農民蔬果運銷穩定與民生食材來源，在三級警戒下，該局對於晚間的夜市飲食與零售行為予以限制，避免造成防疫破口。要請攤商大家能共同體諒。農業局會等候7月26日警戒期後，依疫情現況再來實施檢討。