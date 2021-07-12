張惇涵(本報系資料照片)

鴻海永齡基金會和台積電完成BNT疫苗採購及捐贈契約，總統府今天表示，蔡英文總統感謝各方的努力，讓相關專案能夠順利推動。並強調，政府與民間共同協力，讓此次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造等三原則的共識與期待，捍衛國人健康安全的各項權利。

針對此次完成疫苗採購捐贈專案的採購契約及捐贈契約，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝各方的努力，讓相關專案能夠順利推動。也肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中日以繼夜的努力，依照我國防疫計畫，全力協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。

他說，政府與民間共同協力，讓此次疫苗採購捐贈專案，符合「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」三原則的共識與期待，並捍衛國人健康安全之各項權益。

雖然這兩項專案已經完成採購契約及捐贈契約的簽署，但張惇涵表示，後續仍有確保疫苗供應的品質與時程等繁重的工作要進行，期盼大家共同努力，讓後續工作順利推進。