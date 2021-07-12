行政院今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，看完行政院的記者會，自己只肯定一件事情，行政院已經從扯後腿國家隊，變成割稻尾國家隊。

行政院發言人羅秉成今（12日）在記者會上表示，這次的捐贈案，政府全力支持，捐贈單位全力奉獻，才能在半個月內完成這項重要進展。而捐贈單位是全部無償捐贈，並由中央統籌運用，政府要向台積電、永齡基金會出錢出力表達謝意。

羅秉成強調，政府採購疫苗受限多種原因，難以施展，有錢還不一定買的到，現在各方齊力，買疫苗來給國人使用，從常識和邏輯可導出，政府不可能擋BNT疫苗。

至於地方政府是否可比照這次專案模式自行採購疫苗，羅秉成表示，還要衡量疫苗供給和施打狀況。而若加上慈濟，本次BNT劑量會達1500萬劑，這樣的量能否在一定時間內執行完畢，此外，逐年都會爭取其他廠牌或是次世代疫苗，因此目前看來沒有開啟新專案的必要性。

對此，李彥秀今（12日）在臉書發文表示，看完行政院的記者會，自己只肯定一件事情，行政院已經從扯後腿國家隊，變成割稻尾國家隊，不但收割台積電、永齡基金會的努力，不亦樂乎。

對於政府否決在野黨增購疫苗的提案，李彥秀批評，然後默默執行在野黨的增購疫苗的議決，想的還是政治防疫，不是科學防疫。購買疫苗就是中央政府責任，感謝民間捐贈採購，無法推卸中央責任。