【LIVE直播】信義區確診數飆高！明日微解封 柯文哲最新說明｜2021.07.12

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。信義區爆出確診數飆高的情況，北市府解釋是因為分租套房造成的家戶群聚感染，對此，柯文哲在今日的記者會中進行說明。

台北市政府公布12行政區確診數，其中仍以萬華區單週新增36例最多，其次為信義區11例。柯文哲指出，今日的確診人數降到個位數，萬華的案例仍然比較多，萬華從最起初的最熱區，現在儘管有所減少，但是這個地區特別複雜，所以仍需要特別注意；而信義區也有出現家戶感染的現象，所以確診的數字有所上升。

柯文哲表示，目前台北市最主要的3大感染問題分別是市場、醫院、家戶感染，他並指出，其中最頭痛的就是家戶感染的問題。他也提到，「廣義的家戶感染」，不一定是親戚關係，有可能是在家打麻將，也可能是同志團體。

對於「微解封」，柯文哲強調不能大意，因為他相信「只要一放開，疫情就會馬上回去」，群聚吃飯還是擺最後，「因為太危險了」，跟民生經濟有關的會優先開放，不過要解決疫情終究還是要靠打疫苗解決，但在沒有疫苗以前，最主要還是必須以最低的成本維持三級管制的效果。

針對萬芳醫院院內感染問題，外勞的問題也成為疫情難以掌控的狀況之一，柯文哲指出，台灣目前有超過5萬名沒有身分證的外勞在社會流竄，對現階段來說就是一個防疫的破口，未來在疫苗施打的造冊上也是很大的問題，對於這個議題也曾與王必勝提過，應該要嚴肅面對，畢竟這是台灣存在很多年的問題。

柯文哲認為，醫護人員要趕快打第二劑疫苗，但原本打AZ的，如果要打第二劑AZ要等10週，但若先打AZ之後打莫德納，則只要等4週，因此呼籲中央，「照顧確診者的醫護人員，我主張混打」，盡快建立起防護網，何況目前只打一劑，對英國變種病毒還可以，但遇到印度變種病毒不見得有效，且最近就發現3例印度變種病毒，防不勝防，時間拖久了，印度變種遲早會溜進來，所以才主張，照顧第一線防疫專責病房人員混打疫苗。