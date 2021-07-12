強化國際佈局，中油潤滑油事業部近年積極爭取各項海運機油產品國際認證，且榮獲多項獎項。中油宣布，國光牌海運機油品質優異，行銷市場普獲全球業界好評，其中「國光牌海運機油CO-1000 Plus」系列產品，成功獲得日本著名船舶製造商J-ENG(Japan Engine Corporation)國際認證，足見國光牌海運機油品質已和國際大廠並駕齊驅。

中油表示，J-ENG公司為日本神戶柴油引擎(Kobe Diesel)和三菱重工船用機械船用引擎(Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery)合併之日本引擎製造公司，欲取得J-ENG國際認證，除須通過日本各項嚴格的數據測試規格外，更重要的是須再通過全球市占率第一之丹麥MAN Es公司及瑞士WinGD之國際認證。

為取得國際大廠的信任及支持，中油海運團隊過去多次往返丹麥MAN ES及瑞士WinGD研發總部，進行國光牌產品技術、摻配工廠及公司背景等資訊交流及技術研討會議；其中尤以WinGD認證過程最為艱辛，海運團隊除遠赴美國洛杉磯進行初始拆缸外，又奔赴新加坡進行期末拆缸、測量及復位等項目，實船測試總時數達4000小時以上，通過層層關卡及嚴格測試要求，方能取得認證。

中油指出，109年「國光牌海運機油CO-1000 SP」榮獲第17屆「國家品牌玉山獎」最佳產品獎殊榮，隨後又以「國光牌液壓油AWS系列」榮獲美國著名世界第三大泵浦製造商Parker Denison國際認證，該獎項由全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家級的品牌最高榮譽標竿，更是肯定國光牌海運機油的品質嚴格把關、高質化環保節能研發實力。