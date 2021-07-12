【旅遊經 編輯部報導】

中央流行疫情指揮中心於7月8日宣布維持疫情三級警戒部分微解封，太管處依據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，並考量遊客需求，明(13)日起開放部分遊憩景點，而相關措施將視疫情及人流狀況滾動檢討調整。

※.室內開放部份：

太管處開放遊憩據點供遊客遊憩利用，室內展館開放包含：太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心，各展館均實施實聯制控管遊客容留。

※.戶外開放部份：

戶外遊憩據點包含：山月吊橋（搭配停車場容量數開放40%預約名額）、流芳橋觀景台、岳王亭吊橋、蘭亭、豁然亭、武嶺觀景台均開放，其中武嶺觀景台尤屬熱門景點，太管處將協請區內警政、林政、公路單位加強交通疏導，並利用官網、臉書及公路資訊看板，委請警察廣播電台發布合歡山區交通人流訊息，方便遊客即時取得資訊分流人車潮。各處停車場停車數減為原數量之40%，並將視現場狀況加強監測人流，必要時得予關閉。至於園區步道包括：得卡倫、同禮步道、豁然亭、長春祠、崇德、匯德、小錐麓、九曲洞、燕子口、綠水文山、合歡主峰、石門山、小奇萊、合歡西北峰、合歡東峰、合歡尖山、屏風山、合歡溪等將開放遊客從事遊憩活動。

九曲洞太魯閣峽谷-林茂耀(圖/旅遊經 提供)

崇德步道觀景台(圖/旅遊經 提供)

※.戶外暫不開放部份：

生態保護區與其他管制區步道，含錐麓古道、南湖、奇萊、北一段、北二段、清水、閂山鈴鳴、畢祿、羊頭等以及山屋部分仍維持關閉，暫不開放，已獲得許可進入者其許可證自動作廢。

另外，由於熱門步道：砂卡礑、白楊、綠水等步道，因遊客安全防護工程施作中，仍維持關閉。由於還在三級警戒階段，遊客應遵守停止戶外10人以上聚會及戴口罩等防疫規定。太管處將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。

園區遊憩服務據點包括：遊客中心、布洛灣台地、3棟5間、山月村、天祥、神木與小風口等7處賣店，營運業者如確依防疫管理規定可自行評估自7月13日起復業營運：室內場所應採實聯制、單一出入口，引導分流，維持安全社交距離，戴口罩，量體溫以及加強環境清消；餐廳應採梅花座入座，用餐區及取餐區設隔板，禁止合菜共食，以個人套餐或自助餐型式供餐，自助餐僅限由服務生統一夾菜，並加強員工健康管理；住宿小木屋每1間木屋住宿人數以4人為限。

另外，如花蓮縣政府或秀林鄉公所另有較嚴格的防疫管制或封閉措施，太管處亦將配合辦理。因疫情仍屬三級警戒，雖然太魯閣國家公園部分景點已依中央指引局部開放，仍籲請遊客務必遵守各項防疫規範，包括全程戴口罩、避免室內5人戶外10人群聚等規定，也呼籲相關業者應自行考量能否符合相關防疫規定，再從事相關活動。太管處亦將請內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊協助防疫稽查，請遊客在從事休閒活動的同時，也要遵守相關防疫措施，避免群聚，持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，共同為防疫把關。

合歡山臺14甲公路(太管處資料照片)

7月13日起於假日期間將加強遊客宣導至合歡山遊憩、停車場空位資訊，每逢週六、日假日期間，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿時，於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行（東行管制，西行不管制），採每10分鐘放行20部車措施。並提醒遊客台14甲線29~34k昆陽~克難關（昆陽、合歡山主峰登山口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關）路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。

上山遊客請隨時注意公路可變資訊看板(CMS)所提供的訊息，亦請隨時收聽警察廣播電台發布合歡山區交通人流訊息掌握路況，即時做行程之調整。