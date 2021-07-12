第32屆金曲獎頒奬典禮原訂6月在台北小巨蛋舉行，因本土疫情升溫而延期。文化部今（12）日表示，今年第32屆流行音樂金曲獎預定8月21日（六）公布得獎名單，考量防疫優先，為保障社會大眾及典禮參與者之健康安全，典禮將首度以「線上＋實體」方式舉辦，希望能精緻呈現頒獎與表演內容，以表彰入圍者的貢獻，並滿足全球喜愛台灣流行音樂樂迷的期待。

至於是否開放觀眾入場、典禮地點及相關防疫配套措施，文化部表示將依據疫情發展及中央流行疫情指揮中心之防疫指引，隨時做滾動式調整。