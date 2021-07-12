民眾發現北市萬華區寶興街水溝有遭丟棄的針頭和針筒，北市環保局獲報後前往查處，通報警方偵辦中，現場清出數支針頭、針筒已交給警方查扣為物證，並調閱附近監視影器擴大偵辦，若是醫療廢棄物，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

民眾無意間在寶興街水溝發現隨意丟棄小型針頭、針筒，由於現在是疫情期間，嚇得趕緊通報市府。

環保局環清科長黃寬助表示，針筒實際注射內容物，還需檢驗針頭針筒內殘留物質後才能確定，萬華區清潔隊會同萬華警分局西園路派出所員警清理水溝內廢棄針頭針筒後，因警方查案需求，已交由警方攜回查驗，警方正調閱附近監視錄影，待找出棄置針頭針筒的民眾後再進一步偵辦。

他指出，警方調查結果若是施打毒品行為，將依施用毒品罪移送法辦，但如果是醫療院所任意違規棄置生物醫療廢棄物，則因違反《廢棄物清理法》第46條第1項第1款「任意棄置有害事業廢棄物」規定，環保局將移送地檢署偵辦，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局提醒，現在正是全民防疫作戰的緊要關頭，各醫療院所及民眾應落實感染性事業廢棄物管控，確實委託合格生物醫療廢棄物清除處理機構妥善清除處理，切勿任意棄置感染性廢棄物，以免傷害不知情的市民與廢棄物清理人員，確保全市防疫安全。