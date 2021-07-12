隨著疫苗施打率提高，全球疫情進入後期，市場需求強力反彈，推升貨運費率攀高，然而不斷上漲的運費卻對中小企業造成壓力，營運成本也會隨之上漲，將成為美國經濟復甦的一項隱憂。

綜合外媒報導，缺櫃、缺船及塞港狀況不斷，零售巨頭沃爾瑪、亞馬遜等大企業為確保發貨順利，紛紛砸下重金包船，甚至傳出有艙位被喊上2萬美元的新天價，形成激烈價格戰。

報導指出，由於航運供應鏈緊繃狀況遲遲未減緩，讓競價問題惡化，財力雄厚的大企業能夠迅速做反應，但中小企業受限於資源有限，在這場搶櫃大戰中屈居下風，甚至可能成為經濟復甦的隱憂。

美國小型零售業者Hudson + Bleecker老闆Eram Siddiqui表示，「疫情爆發前，每櫃的運價落在3500至4500美元，且只要10天就會出航，但現在不僅每櫃價格飆高到1.7萬美元，還要等到9月才會出航，這對我們這種的中小企業影響相當大。」

此外，有航運仲介商指出，由於貨物運送時程被延後，導致零售商從6月就開始為年底耶誕假期的商品做準備，這也讓航運旺季提早3個月開始，因此如果有企業想要立即發貨，需要花比目前運價多3倍的價格才能順利出貨。