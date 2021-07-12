中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例死亡事件，死因和新冠肺炎無直接相關，目前國內本土確診人數累積1萬4017人，死亡人數為733人，致死率達5.2%，對於國內致死率高居不下，指揮官陳時中表示，和確診母數太小，才會讓分子看起來這麼高有關，若以每百萬人死亡人數，全人口來計算，台灣死亡率事實上是遠低於其他國家。

今天新增一例死亡個案2598，為60多歲男性，具有慢性病史及其他確診者接觸。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案本身有糖尿病高血壓病史，五月初開始發燒症狀，之後5月20到6月1日之間，有因為肺炎確診住院，出院後，7月7日返回胸腔科門診回診，在診間發生緊急狀況，急救後送到加護病房住到七月十日，經兩次PCR採檢都是陰性，但因為病況惡化在7月10日過世，死亡診斷為敗血性休克肺炎併呼吸衰竭。因為現在都是全死因，因此列入死亡病例中。

指揮官陳時中表示，對於醫療本身使用藥物包含藥物本身適應症，最重要是相關臨床判斷和治療程序，相信醫護人員都盡全力把病人儘量醫治好。

而有關致死率，若用比例來看死亡數字，主要還是因為確診母數小，所以從分子裡面來看，就會讓致死率提高。

但他強調，整體台灣這麼久以來，死亡個案數，用另一個結果論也就是每百萬、每十萬的全人口的死亡數目，台灣還是遠低於其他國家。