全國三級警戒延長至7月26日，中央同意適度鬆綁，採取「微解封」措施，基隆市政府因應政策宣布，基隆嶼明天開始開放預約，7月24日可以正式登島，每日上限840人，另外，國立海洋科技博物館也開放民眾入館參觀，但相關水域活動仍封閉管制。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆嶼7月13日起開放預約，但7月24日才可正式登島，每日登島總數降載為7成，上限840人，每艘船隻載客數也降為7成，並實施實聯制、公共場域及全船定期清消，旅客上船也得測量體溫、手部消毒、全程佩戴口罩，若船家未落實總量管制及防疫規定，將依傳染病防治法裁處，並實施違規記點，作為隔年核准登島營運資格參考。

疫情逐漸趨緩，風景區紛紛放寬限制，國立海洋科技博物館為讓民眾有安全、適度走訪的場域，也於7月13日至7月26日限度開放，館長陳素芬說，民眾入館需先上網預約，再到現場1樓購票，採單一動線進出，至於潮境、復育公園，以及八斗子公園等戶外場域則實施車輛、人流控管，以不超過500人為原則。

海科館指出，主題館各常設展廳有許多互動、觸控等設施，為落實防疫，仍禁止參觀，相關水域活動也不對外開放，待中央頒布防疫指引後，館內會再進行滾動式調整，目前海科館全區或戶外館區只開放至下午5點。

海科館呼籲，民眾進入館區請全程配戴口罩、一律禁止飲食，有關購物及餐飲服務，僅開放主題館1樓樂市集商店，以及區域探索館4樓尼斯灣海洋景觀餐廳，限外帶和外送服務，此外，館區各公共空間桌椅採梅花座，提供遊客休憩使用，請勿攜帶外食，禁止群聚、飲食與邊走邊吃。