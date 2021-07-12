永齡基金會與台積電簽約採購1000萬劑BNT疫苗，國民黨立委李貴敏感謝永齡基金會與台積電與慈濟堅持為民眾爭權益、保平安，也期盼接下來還有其他民間企業、地方政府積極投入洽購疫苗工作，幫忙填補民進黨政府搞出來的大洞。

李貴敏指出，疫苗之亂蔓延至今，民眾已經看得很清楚，政府失能導致防疫大破口、政府怠惰導致疫苗缺乏。事實也證明祗有民進黨政府放行，台灣就有疫苗。難怪民間抱怨連連，指稱無能、無為、凡事政治化的民進黨政府，就是台灣防疫破口、苦無疫苗的罪魁禍首。

李貴敏說，鴻海創辦人郭台銘五月上旬喊出企業協助洽購疫苗開始，民進黨一路連拖帶卡，全民都看在眼裡，拖了快兩個月，還要等到九月才能開始施打；人家出錢出力，政府無能怠惰，這樣還有臉搶功？連民間都買得到的疫苗，究竟是甚麼樣的無能政府還有藉口說買不到疫苗？如果政府還是束手無策，就全面開放民間購買吧。