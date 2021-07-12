受到供應鏈短缺及國際物流影響，第二季全球PC（含括筆電、桌機及工作站）市場出貨量較第一季出現微幅下滑走勢，根據IDC初步調查結果顯示，第二季全球PC出貨量達8361.4萬台，季減0.44％，但仍較去年同期有13.2％的年增長。

IDC設備暨顯示器研究資深分析師Neha Mahajan表示，第二季整體PC市場出貨仍有13%的年成長率，但已遠低於上一季的55.9%和2020年第四季的25.8%成長率，有開始逐漸趨緩跡象。就需求而言，市場面臨著混合信號。隨著企業重新開業，商業領域的需求潛力似乎很有希望。然而，也有早期跡象表明消費者需求放緩，因為人們在經過近一年的積極購買個人電腦後改變了支出的優先順序。

以前五大品牌廠出貨表現來看，聯想、惠普及蘋果出貨皆較一季下滑，戴爾及宏碁則分別有8％及4.3％的季增幅，市占率也因此有所增長。

TrendForce則預估，第三季歐美等消費需求將逐漸收斂，不過受到通路市場因低庫存的回補需求影響，仍對筆電市場存有一定支撐力道，因此出貨水準將可能與第二季持平。

至於2021年筆電出貨量，TrendForce亦預期將以2.36億台突破歷史新高。其中，關鍵產品Chromebook下半年需求雖開始放緩，但仍將以4700萬台的出貨達到高峰，年成長率高達50%。

展望2022年，TrendForce指出，儘管筆電需求放緩，但在混合工作模式成形與商用筆電產品回溫的支撐下，明年整體筆電市場出貨量或將小幅修正，年減約6%、達2.2億台。