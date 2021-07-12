美系外資出具最新報告，持續看好ABF載板產業後市，預期欣興(3037)、南電(8046)及景碩(3189)三雄2021年第二季財報將超乎市場預期，後續尚有三大利多推升股價上漲，除維持「買進」評等，並將欣興、南電、景碩目標價分別調升至205元、515元及200元。

ABF載板三雄今（12）日走勢分歧，景碩開高後放量勁揚，終場大漲7.1％、收於188.5元，南電開高勁揚5.14％後漲勢收斂，終場穩揚2.39％、收於428元，雙創收盤新高。欣興開高上漲3.86％後賣壓出籠翻黑，終場下跌1.4％、收於140.5元，呈現高檔震盪態勢。

美系外資出具報告指出，受惠規模經濟優勢及有利的定價環境帶動毛利率強勁提升，台灣ABF載板三雄的第二季財報將優於市場預期，由於ABF載板的供給吃緊程度及持續性已超乎預期，近期供應鏈調查顯示下半年訂單需求及定價趨勢仍維持強勁。

美系外資認為，除了半導體產業創新應用推動結構性需求前景，消費電子及蘋果相關產品的推出，亦將持續推動ABF載板需求。看好欣興7月營收將月增3％、年增10％，南電營收將季增3％、年增30％，景碩營收則將季增4％、年增37％。

此外，美系外資認為蘋果新iPhone採用天線封裝（AiP）將有利於景碩及欣興、Apple Watch的強勁系統級封裝（SiP）需求對南電有利，M1、M1X、M2晶片的擴大採用對欣興有利，而BT載板定價環境維持有利趨勢，將使ABF載板三雄下半年毛利率及獲利維持良好展望。

由於ABF載板需求前景樂觀，美系外資預期主要客戶均將積極確保未來ABF載板取得產能，包括CPU升級、下半年遊戲機步入需求旺季、海外5G基地台布建增加、高容量網路交換器採用增加，均將帶動ABF載板需求，使ABF載板價格下半年起出現更明顯上漲。

美系外資預期，欣興、南電、景碩的ABF載板平均售價（ASP）第三季將分別季增5％、5％、3％，第四季再分別季增3％、5％、3％，由於供給仍然相當吃緊，看好ABF載板價格明年將持續上漲。

整體而言，美系外資認為，蘋果新產品採用預期持續上升、採用英特爾及AMD新CPU平台的PC及伺服器增加、下半年價格漲勢趨勢持續，三大利多將推升ABF載板三雄欣興、南電及景碩股價持續上漲，且短期及長期營運前景均佳。

美系外資考量供需前景更有利，將欣興2021～2023年獲利預期分別調升5％、6％、6％，維持「買進」評等、目標價自180元升至205元。將景碩2021～2023年獲利預期分別調升22％、15％、17％，維持「買進」評等、目標價自150元調升至200元。

美系外資最看好南電，認為將是ABF載板需求上升周期的主要受益者，將2021～2023年獲利預期均調升5％，維持「買進」評等、目標價自450元調升至515元。