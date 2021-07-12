澳洲金管機關周一通知銀行業必須在2022年4月底以前制定計畫，以應對利率降為零或負值的可能性。此前進行的產業諮商顯示這樣的利率水準，在某些情況下可能使銀行業面臨「營運挑戰」。

雖然澳洲央行一再重申其基準現金利率非常不可能降為負值，但澳洲金融監理署（Australian Prudential Regulation Authority,APRA）表示，金融市場決定的其他利率隨時可能降為零，或跌為負值。

因此，APRA要求銀行業採取「合理的措施」為這種情況預做準備，「在2022年4月30日之前，至少就市場利率和現金利率降為零和負值制定策略性解決方案」。

APRA銀行監理官員Therese McCarthy Hockey在給各家銀行的信中表示，APRA認為銀行業對零利率和負利率的缺乏準備將產生重大風險，因為這可能對其風險管理、避險、營運流程、合約、產品推出、資訊科技和會計系統等領域造成重大影響。

雖然在諮詢期間，有一些銀行表示他們有能力應對金融產品的零利率和負利率，但也有銀行表示，例如個人貸款或存款產品利率若降為零和負值，將使營運面臨挑戰。

該官員表示，對零利率和負利率的可能性準備不足，可能對銀行本身、其客戶與其經營的市場造成衝擊。

自2020年11月以來，澳洲央行的現金利率一直保持在0.10%的歷史低點。上個月，該國短期政府公債殖利率首度由正轉負。