台股集中市場今日在美股強彈、疫苗採購報喜、權值股績優等利多加持下，指數一開盤即站上5日線，隨後資金持續回流電子，加上航運、鋼鐵、金融攜手強攻，指數一度飆上17947.9點歷史次高、大漲286.42點，資金由電子、航運、鋼鐵三分天下，惟盤中航海王又遇調節大浪，萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)等劇烈震盪，航運類指也由紅翻黑，空頭吞噬大盤近半漲點，終場指數上漲152.85點、收17814.33點，成交值小幅減少至5540.76億元。

籌碼面，今日外資轉買超154.6678億元，投信賣超30.9479億元，自營商買超25.4747億元，三大法人買超149.19億元；回顧上周，外資賣超449.95億元，投信賣超49.34億元，自營商賣超32.42億元，三大法人賣超531.71億元；外資本月以來累計賣超674.86億元，今年以來賣超4642.06億元。技術面，5日RSI為57.82，10日RSI為62.24；9日K值為58.41，9日D值為69.84；20日乖離率為1.46。

盤面上，股王矽力-KY 6月營收年增67.4%，今股價盤中觸即漲停4125元、大漲375元，終場收高在3860元，並點火IC設計族群掀起一波競價。台積電(2330)、鴻海(2317)績優以外，捐贈BNT疫苗最快9月底送抵台灣，今日多頭給漲聲，股價分別收高在593元、115元。金控獲利雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)上半年賺飽飽，今日交投火熱，股價分別收漲2.56%、3.53%。

分析師指出，近期不論對內的企業獲利、對外的經濟展望與美股表現，都維持成長趨勢不變，若見到指數出現修正反而是買進時點，短期上可優先觀察第3季公司法說展望，中期可關注上游缺貨及庫存水準、終端電子產品需求，並持續留意美中關係及各國疫情變化。分析師表示，目前投信連日賣超，外資也忽多忽空，且買進、賣出標的常常反覆，顯示外資是多頭馬車，以價差交易為主，而非長期布局，第三季的蘋果拉貨旺季有助於台積電展望，若還不能獲得外資青睞，需留意半導體族群後勢可能偏向保守，下半年宜均衡布局電子與傳產。