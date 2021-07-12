7月13日「微解封」還沒到，民眾似乎已經悶壞、等不及，不少熱門避暑風景區紛紛出現車潮，如海拔3275公尺的合歡山武嶺，近來就湧入大量觀光客，有人甚至因為武嶺亭封閉不能觀景，冒險攀爬附近陡峭山壁、岩石，驚險景象叫人捏一把冷汗。

日前合歡山武嶺亭封閉，竟有民眾為觀景，涉險攀爬附近陡峭山壁、岩石，驚險景象叫人捏一把冷汗。（圖／仁愛分局提供）

面對疫情趨緩，天氣轉熱，不少民眾按耐不住放飛的心，先後往熱門景點跑，像是合歡山區停車場近來就停滿車輛，到處可見遊客蹤影，太魯閣國家公園管理處因此出面預估，明（13）日微解封後，武嶺亭觀景跟著開放，合歡山區會出現更多人潮，但由於該處停車空間有限，加上多數路段蜿蜒坡陡、路幅狹窄，因此將實施假日交通管制措施，由仁愛警分局將派員於臺14甲線24公里處，每10分鐘放行20輛車，遊客記得多加留意資訊，也切勿涉險攀爬周邊山壁、岩石登高取景，以免發生憾事。

日前合歡山武嶺亭封閉，竟有民眾為觀景，涉險攀爬附近陡峭山壁、岩石，驚險景象叫人捏一把冷汗。（圖／仁愛分局提供）

不僅如此，仁愛警分局分局長莊順智還強調，雖然微解封在即，但全國仍處於三級警戒，疫情並未降級，為避免病毒反撲，遊客還是得遵守實聯制規定，戶外全程配戴口罩，保持人與人之間安全社交距離，若有民眾違反相關規定，警方將嚴格執法，進行告發和取締。

日前合歡山武嶺亭封閉，竟有民眾為觀景，涉險攀爬附近陡峭山壁、岩石，驚險景象叫人捏一把冷汗。（圖／仁愛分局提供）

同時太魯閣國家公園管理處考量熱門景點容留停車數須按規定減量，合歡山地區各處停車場約200多個車位也將降載至100個左右，剩原來的40%。

★《中時新聞網》提醒您：

不良行為，請勿模仿！

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。