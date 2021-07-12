永齡基金會、台積電向上海復星採購一千萬劑BNT疫苗定案後，鴻海創辦人郭台銘昨天深夜在臉書上貼文指出，談判過程中從未有大陸北京當局的任何指導或干涉。對此衛福部長陳時中今天也向陸方致謝，並透露自己有意願前往機場迎接第一批BNT疫苗。

郭台銘昨在臉書上指出，自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

台積電、永齡基金會合購千萬劑輝瑞／BNT疫苗，陳時中表示目前心中已有初步規劃，以便疫苗分配。（圖／示意圖，達志影像）

今天有媒體詢問陳時中，是否會為因促成BNT疫苗的採購向大陸致謝？陳時中低調表示，這次能完成BNT疫苗的採購，必須感謝所有參與的團體與個人，「我們都致上誠摯的謝意，這是重要的健康議題，我們大家一起來努力。」

陳時中也透露，自己有意願前往機場迎接第一批BNT疫苗抵台，但還要看到時候的行程安排有沒有辦法配合，至於外界關切的BNT疫苗上是否會出現「復必泰」的字樣，陳時中則說，「東西沒有進來前，沒有看到，所以不知道。」

陳時中也透露，永齡基金會、台積電合購的這一千萬劑疫苗，並未寫下任何保留劑量的但書，全部無償捐贈給全民使用，但他說兩家企業也不是說不能來談，「只是目前為止沒有收到這樣的要保留劑量的但書求。」

至於將來BNT疫苗會優先給哪些族群施打？陳時中表示，不管是什麼疫苗，中央當然是規劃給最適合的人打，由於目前AZ尚未開放給青少年打，而國外已開放BNT給青少年接種，因此到時候會先留給青少年接種。