一項血清調查顯示，44.5%的雅加達居民曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒，即約471萬人，其中僅8.1%曾證實確診，僅37%有症狀。專家說，疫情可能成為流行病，接種疫苗才能克服各種變異病毒。

印尼媒體雅加達環球報（Jakarta Globe）等報導，雅加達政府與印尼大學（University of Indonesia）、艾克曼生醫研究院（Eijkman）的流行病學專家在3 月15日至31日進行一項血清抗體調查，10日發表結果。

根據報導，研究顯示44.5%的雅加達居民3月前曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「新型冠狀病毒」（SARS-CoV-2），即約471.7萬人曾感染。雅加達的人口數為1060萬人。在這些推測曾感染者中，只有8.1%是曾被列為確診的個案，僅37%有症狀，即大約2/3沒有症狀，也沒有被察覺染疫。

雅加達省政府的疫情資訊顯示，截至11日，累計確診人數約66萬2442人，其中9395人不治，56萬4437人康復，8萬8610人仍在治療或隔離。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這項調查顯示雅加達的官方疫情數字遠遠低估實際染疫程度，由於該調查是在3月下旬進行，現在可能絕大多數人都已有抗體。

報導指出，這項調查涵括雅加達全部6個行政區的100個社區，樣本目標數為5000，實際採樣則為4919人，1歲至14歲占21.6%、15歲至49歲占52%、50歲以上占26.4%。有54%的受測者是女性，其餘為男性。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）在視訊記者會指出，接近半數的雅加達人口有抗體，希望雅加達可以儘速達成群體免疫。

參與研究的印尼大學公衛系教授潘杜（Pandu Riono）則指出， 由於雅加達居民日常流動性高，且週邊城市居民往來雅加達頻繁，因此雅加達很難達成群體免疫，住雅加達的人以及往來人口都必須接種疫苗，對抗病毒的各種變異株。

潘杜說，這場疫情可能會成為流行病，打疫苗雖可降低重症風險，或不用入院治療，但無法完全阻止病毒散播，政府必須有控制疫情的短中長期對策。