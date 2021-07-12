永齡基金會、台積電與上海復星完成1000萬劑BNT疫苗的採購簽署，至於慈濟基金會採購的500萬劑，黨政高層今天透露，慈濟在既有模式上省下許多時間，迎頭趕上進度，對內、對外同時談判進行，讓這項專案的1500萬劑可與BNT和上海復星同步談判。

BNT疫苗完成簽約，藍委痛批政府虛耗8個月回歸到「東洋模式」，意識型態讓國人付出慘痛代價。

對此，黨政高層表示，上海復星在2020年3月即取得BNT所謂大中華地區代理權，因此，無論是去年東洋洽購疫苗，或指揮中心洽購疫苗，甚至到這次的鴻海、台積電、慈濟三項專案，在跟BNT原廠談判同時，都沒有迴避上海復星的代理商角色。

不過，他說，疫苗洽購與接種，涉及高度「公權力行使」的範疇，必須符合《兩岸關係條例》第5條規範，因此，這三項專案的捐贈方，都同意按照蔡政府所提議且已經順利運作的「日本模式」進行。

意即每個捐增單位都必須簽署兩份契約，第一份是「採購契約」，第二份是「捐贈契約」，採購契約給予捐贈方適度的商業行為彈性；台灣政府的公權力角色則是呈現在捐贈契約中；然而，這些契約當中，除了有香港復星之外，也都有BNT原廠簽署的法律文件。

黨政高層強調，從契約的角度來看，真正的重點在於：（1）上海復星只是代理商，而非製造商，需要法律免責權的是BNT；（2）只有台灣政府有權力提供BNT疫苗EUA和法律免責權，而非中國政府，中國政府也了解此法律關係。

因此，他說，台灣政府必須堅守台灣人民的「健康權益」與「健康個資」，都受到法律契約的完整保障，也必須確保當初「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的共識，並且必須釐清所有的法律權利義務關係。沒有意識型態問題。

黨政高層也表示，陳時中曾公開指出，台灣政府從2020年8月20日開始與BNT原廠洽談，中間也有其他代理商來談。在東洋案破局之後，政府仍與BNT持續洽談，從過程當中來看，無論是東洋或指揮中心，都是與BNT原廠洽談疫苗採購，也表示上海復星未必是唯一的管道。但由於鴻海、台積電、慈濟是捐贈者，「捐贈者要與誰談判，政府部門也予以尊重」。

回顧鴻海、台積電、慈濟三項專案，他說，鴻海在6月1日最早送件，當初申請的是「申請500萬劑BNT疫苗專案輸入」，在送件後隔天，6月2日時，陳時中即與郭台銘有過會晤，之後6月9日專家會議通過EUA，6月12日衛福部發函同意「專案輸入」。

黨政高層表示，6月16日郭台銘提供一份BNT相關人士內部資料，指出BNT只願意與政府洽談，並在6月17日發臉書感謝政府，卻在6月18日急轉直下，發臉書要求「政府授權」。蔡政府也隨即接招，行政院當日午間召開記者會宣布連同台積電案，政府同意授權；蔡英文更進一步在當天下午，於總統府和郭台銘、劉德音進行會面。

之後，在鴻海、台積電與行政院、CDC密集研商下，在一個禮拜中達成協議，並於6月25日簽署與政府授權有關的必要法律文件。鴻海、台積電隨後便開啟與BNT及上海復星的後續談判作業。

黨政高層表示，整體談判過程，可以說是隨時有需要就隨時開會，也經常開會到三更半夜，隔日一早立刻再進行馬拉松式的會議。

他說，鴻海、台積電在7月9日晚間與香港復星簽署採購契約，BNT原廠則在7月11日下午約16時回傳簽署的相關契約，鴻海和台積電則是在7月11日晚間約21時30分才將捐贈契約提交給CDC審核簽署，CDC連夜加班審核，約於7月11日晚上23時完成簽署程序，並立即通知兩捐贈單位。從整個過程來看，政府部門只有「拚進度」，沒有「卡進度」。

至於慈濟基金會則是於6月23日送件。黨政高層解釋，當時，政府部門與鴻海、台積電的法律文件正在洽談中，若鴻海、台積電的模式進行順利，則慈濟就可比照相關模式進行。因此，6月25日，鴻海、台積電與政府簽署法律必要文件後，隔日，6月26日，蔡英文與證嚴上人視訊通話，表達保證政府會積極處理。

雖然，當時慈濟與政府的法律文件尚未簽署，但他說，鴻海、台積電、慈濟三項專案可說幾乎在同步進行。之後，慈濟也在7月9日和政府簽署跟授權有關的法律文件。

黨政高層強調，慈濟可以說是在鴻海、台積電既有的模式上，省下了許多時間，也可說是迎頭趕上進度，對內、對外同時談判進行，讓三項專案的1500萬劑可以與BNT和上海復星同步談判。