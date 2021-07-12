桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心12日宣布桃園新增1起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，都在龜山，包括美廉社龜山明德店、自由聯盟龜山店和巴黎玫瑰百元剪髮店，呼籲足跡重疊者，25日前要自我健康監測。

桃園市政府指出，該名確診者年齡為30多歲，戶籍在龜山，屬於確診者的接觸者，其5日至10日的疫調足跡有3處，分別是美廉社龜山明德店、自由聯盟龜山店和巴黎玫瑰百元剪髮店，呼籲足跡重疊者，25日前要自我健康監測。桃園累計確診者857人，目前居家隔離人數251人。