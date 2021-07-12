桃園市政府規畫9日及13日在桃園巨蛋體育館提供孕婦接種莫德納疫苗專案，預計每天施打800人，共1600人，民眾可到孕婦疫苗接種專案網路預約平台預約，再至現場接種疫苗，現場採取宇美町式注射法，讓孕婦不必走動，增加疫苗施打的順暢度及效率，也能讓孕婦更加舒適、安全，而這次醫療團隊由北榮桃園分院負責投入。

桃榮表示，這次的施打採用「桃園打法」，是院長盧星華參考並改良日本宇美町式注射法，創新設計出更加友善的注射方式，讓孕媽咪和家屬從等待、醫師評估、疫苗注射，到注射後觀察都坐在同一個位置上，由醫護人員移動分區為孕媽咪做評估和疫苗注射，減少接種者的焦慮和恐慌，增加安心、安全、以及舒適的程度，同時能夠增加疫苗施打的流暢性和效率。

桃榮提到，桃園市長鄭文燦還特別安排了國樂團在現場演奏悠揚輕柔的國樂，營造更為友善優雅的疫苗施打環境，現場蔣姓孕婦大讚動線規畫跟環境的舒適度都很好，醫護人員很親切地一個一個走到孕媽咪的身旁評估及施打疫苗，還不厭其煩地一次又一次的講解。

盧星華表示，為孕婦施打疫苗，服務的不僅是孕婦一人，還要考慮其腹中的胎兒及其家屬，所以他親自參與本次接種任務的規畫及運作，並特別安排由婦產科醫師、婦產科護理長及護理師，參與孕婦的疫苗注射和現場的醫療諮詢，感謝同仁齊心協力、積極投入，相信這次也會完美地完成任務。