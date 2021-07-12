科博館13日起微解封重新開館，半價優惠參觀。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

「暴龍在等你來喔！」科博館今天表示，科博館明天起微解封，深受喜愛的恐龍又將再與大小朋友們相見。本館的第一特展室、第三特展室、第四特展室、生命科學廳1樓及3處園區為防疫展示場將開放，本館每天限3個入館參觀時段，每時段最高不超過100人，首日13日入門票預約已搶逾6成、第一個周末17日已預約近半。

國立自然科學博物館表示，本館部分規畫參觀時段，每天3時段分別為9時至11時、12時至14時即15時至17時，同時段最高人數不超過100人。此外，包括有921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區及車籠埔斷層保存園區等3處園區，也加入防疫展示場地。

防疫展示場微解封即熱滾滾，10日中午12時起開放網路購票預約，13日防疫展示場微解封首日，本館當天總票數300張，已預約票數192張；3園區共33張；第一個周末17日本館場已預約148張、3園區共69張。

科博館表示，展示場入場票價原價100元、三園區各為50元，重新開館防疫期間，除持恐龍卡、身障人士、6歲以下及65歲以上等免費身分者外，購票入場一律享半價優惠。入館參觀採實聯制登記、須全程佩戴口罩、量測體溫及酒精消毒，並保持社交安全距離。

科博館建議民眾可挑平日人潮較少時參觀，提升防疫參觀品質，第一特展室將推出「百年好合當代婚姻之旅特展」；第三特展室是「玉言故事-台灣玉傳奇特展」；第四特展室推出「繽紛的生命－世界地球日50週年特展」；深受大小朋友喜愛的恐龍廳就位於生命科學廳。