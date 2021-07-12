路透引述知情人士透露，中國反壟斷監管機構準備要求騰訊的音樂流媒體業務放棄獨家音樂版權。

消息人士稱，這一處罰，加上因收購兩個App未按正常申報程序上報而被罰款人民幣（下同）50萬元，是在國家市場監管總局完成對騰訊音樂娛樂集團的調查之後做出的。

路透早前引述消息稱，騰訊音樂或遭罰逾100億元，最新引述消息人士稱，根據處罰條款，市監總局將對騰訊音樂處以罰款，因其2016年對競爭應用酷狗和酷我的收購未按正常申報程序上報進行反壟斷審批，每項違規最高罰款50萬元。

路透4月報道，市監總局稱，可能會要求騰訊出售酷狗和酷我音樂應用。消息人士表示，該公司現在已不必面臨這項處罰。

兩位消息人士此前稱，市監總局在2018年對騰訊音樂發起調查，但在2019年停止調查，因該公司同意在部分獨家使用權到期後不再續約，通常這些使用權三年後就到期。

騰訊音樂已從環球（UMG）、索尼以及華納等唱片公司取得流媒體獨家使用權。