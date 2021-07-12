大陸國台辦12日發布新聞稿，發言人朱鳳蓮表示，為創建更多兩岸交流合作平台，給兩岸同胞提供更多回顧歷史、品味文化、暢敘親情和共同發展的機會，中共中央台辦、國務院台辦批准在浙江麗水縉雲仙都景區和四川綿陽鹽亭嫘祖陵公園新設2個海峽兩岸交流基地。

這2個交流基地分別依託黃帝文化和嫘祖文化，集中展現了慎終追遠、薪火相傳的中華優秀傳統文化，是廣大台灣同胞追思中華始祖、銘記炎黃榮耀的重要場所。大陸熱誠歡迎更多的台灣同胞到這2個交流基地參訪交流，希望有關地方將交流基地建設好、發展好，加強關注統籌，為擴大深化兩岸交流合作發揮更大作用。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞開展各領域交流合作，是推動兩岸關係不斷向前發展的重要動力。2009年至今，中共中央台辦、國務院台辦已先後在山東、湖北、福建等24個省區市批准設立了81個海峽兩岸交流基地。這次新設立2個交流基地，體現了大陸方面堅定不移貫徹既定方針政策，積極擴大兩岸交流合作，努力深化兩岸融合發展，不斷促進同胞心靈契合的決心。