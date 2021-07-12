大陸女星劉濤2007年閃婚嫁給富商王珂，劉濤婚後一度淡出螢光幕，專心在家相夫教子，不過劉濤近年積極復出螢光幕，在戲劇、陸綜都有亮眼表現，但小倆口卻不時被網傳婚變，而今（12日）是劉濤的43歲生日，王珂大方發文為嬌妻慶生，還曬出劉濤美照，寵妻無極限。

王珂一早就在微博曬出嬌妻的側顏美照，儘管劉濤頭髮被風吹起、蓋住臉龐，她仍優雅地露出微笑，王珂也感性寫下：「夢裡花落知多少」，文青發文也引發網留言：「要一直幸福呀 生日快樂」、「我們會和你一樣 一直一直支持濤！」、「這碗狗糧我乾了」。

王珂微博全文。（圖／取材自王珂微博）

在演藝圈有好人緣的劉濤，一早就陸續收到好姊妹秦海璐、女星楊紫、王子文等人發文祝福，

秦海璐更是連續六年都準時為劉濤慶生，姊妹情深羨煞眾人，而壽星劉濤也在微博感性寫下：「每一個階段都在經歷成長，幸好，我依然是我。生日快樂，親愛的自己」。

劉濤微博全文。（圖／取材自劉濤微博）

劉濤是少數兼具霸氣與柔美的女演員，一出道就以《還珠格格-天上人間》中的「慕沙公主」和《天龍八部》阿朱走紅，劉濤2008年閃嫁富商王珂，並生下一對子女，不過王珂婚後傳出經濟危機，劉濤不離不棄，本來婚後宣布引退的她，為家庭復出演藝圈，一度成為佳話，但情比金堅的夫妻卻屢次「被離婚」，劉濤2月時還遭爆婚變，讓兩人都跳出來駁斥，才總算滅了烏龍傳聞，而翻看王珂的微博，他的發文都與劉濤有關，也算是另類的婦唱夫隨，低調曬恩愛閃瞎眾人。