【旅遊經 編輯部報導】

中央流行疫情指揮中心於7月8日宣布延長疫情三級警戒至7月26日，並7月13日起有條件適度放寬管制政策，雲嘉南管理處明(13)日起，配合指揮中心，研擬相關適度鬆綁措施，戶外景點開放空間，採單一出入口落實人流管制，並實施降載最大容許承載量40%以下(最大容許量為戶外面積/2.25平方公尺)，如同一時間水晶教堂園區200人，井仔腳復育鹽田園區300人，當達到管制人數，採一進一出。頂山賞鳥亭、涼亭配合開放，因遊客較少，暫不管制。

據點內用餐空間或賣店，賣店人流管制，營業總面積/2.25平方公尺，並實施降載最大容許承載量40%以下，同一時間洗滌鹽工場200人、錢來也商店10人、井仔腳瓦盤鹽田20人，北門嶼輕食餐廳用餐僅提供套餐，採梅花座與隔板。

※.不開放景點：

一、 馬沙溝濱海遊憩區:配合水域遊憩活動及海邊不開放原則，持續休園至7月26日。

二、 各遊客中心、七股遊客中心賣店(物產館)、布袋543故事館及布袋濕地公園，仍維持封閉未對外開放。

馬沙溝暫不開放(攝影：洪書瑱)

※.有條件開放：

一、水晶教堂園區：同一時間200人。

二、井仔腳復育鹽田園區：同一時間300人。

三、台灣鹽博物館: 同一時間館內人數上限100人，室內用餐區暫停開放。

水晶教堂有條件開放(攝影：洪書瑱)

四、布袋高跟鞋園區採最高總量管制200人，開放進入園區時間為上午9時至下午4時，下午5時清場。由新西路單一出入口管制，高跟鞋園區遊客停車場封閉一律使用路邊停車，遊客統一步行進入落實人流管制。

另外，大眾運輸，包括：台灣好行61西濱快線、養嘉湖口 幸福公車等，至7月26日前仍暫時停駛，視疫情狀況再評估公告復駛日期。除此之外，7月26日前各項活動暫緩辦理及宣傳。

也提醒加強室內環境清潔與消毒，從業人員需配戴口罩，並進行健康管理，加強停車場管制數量降為40%，封閉部分以交通錐與連桿進行阻隔。而遊客全程配戴口罩，保持1.5公尺社交距離，室內單一進出口管制、落實實聯制、提供酒精消毒與量測體溫。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，在疫情持續延長三級警戒情況下，鬆綁措施主要冀望業者及遊客於經濟及生活上逐漸回到以往熟悉的軌道，但相關措施仍以防疫為重，抗疫這場戰役尚未結束，仍需民眾做好自身防疫管理，共同作戰，後續將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引滾動檢討。