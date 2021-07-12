在市場再度預期全球經濟迅速復甦之下，受周期性股票帶動，日本股市周一彈升。領頭羊安川電機在上調年度獲利展望之後，股價大漲，推進相關股票表現。

周一日經225指數收漲628.60點或2.25%，為28569.02點。東證一部指數漲40.95點或2.14%，為1953.33點。兩個指數在連續三個交易日下跌之後，周一都創下近三周最大漲幅。

日股追隨華爾街上周五的強勁走勢。Daiwa證券分析師Kentaro Hayashi表示，美股上周五受經濟敏感的價值股的推動，這對日本股市有利，因為日本股市擁有許多與全球經濟相關的價值股；另外安川電氣強勁獲利和上修的前景，為市場帶來驚喜。

日本五月機械訂單連續第三個月上升，工業機械、家用儀器設備和電機領漲。

日本製造業獲利趨勢領先指標公司、機器人製造商安川大漲6.47%。該公司將年度營業利益預測上調29%。同業發那科(Fanuc)也大漲6.6%。

川崎汽船跌2.74%，表現為日經指數最差，次差為衛采製藥跌1.54%，日本郵船跌1.31%。