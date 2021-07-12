復康巴士司機雖然每天接送高風險者就醫，但目前新冠疫苗接種對象只開放北北基桃小黃司機，國道客運司機等和留學生盼望，出國前能完成疫苗接種，對於各類別民眾接種需求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天定調，以目前發生排擠的狀況來看，會儘量了解特殊需求者是否保留一定劑量，但目前以「不增加類別」為原則，「快速往年輕世代開放。」

有民眾表示，目前第九類接種對象包含癌症病患，但陪病家屬並沒有在列，希望可以爭取一位陪病者也能接種疫苗，否則每次陪病進出醫院風險很高。也有民眾表示，自己屬於第九類有免疫系統疾病，醫生告知不能打AZ疫苗，但目前莫德納卻是優先開放給外送員、司機等健康的人接種。

陳時中表示，關於各對象之間排擠也沒辦法，任何接種順位來排都可能有這種情形，但若特殊疾病者有特殊需要，會跟專家來討論，保留一部分的莫德納的可能性，保留一些特殊族群可以施打的疫苗，讓他們施打。

而有關復康巴士司機是否考慮也納入第七類，以造冊方式來打疫苗？陳時中表示，有關復康巴士可以再問問看。他強調，有特殊需要的會再來了解一下，看看是否真的符合原來的類別當中，若是被遺漏就會匡進來，但目前以不增加類別為原則，會快速往年輕世代開放。也就是說，目前一到十類中不會再塞進新的接種對象。

至於留學生部分是否專案接種？陳時中強調，不會因為留學生有特別身份別，也不會因為留學生就不讓他們打，就跟一般國民一樣，照著一般順序打。