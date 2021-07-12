台積電和永齡基金會今(12)日宣布各完成5百萬劑 BNT（BioNTech）疫苗採購，並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用。台灣民意基金會董事長游盈隆感嘆，若蔡英文總統的疫苗政策一開始就走對路，也不會有現在疫苗短缺，孤立待援的窘境了。

針對台灣的疫苗問題，游盈隆今在臉書上回顧自己4年前的臉書貼文，「今夜的每日一句，要是開始就走對了路，必然獲得圓滿的結局」，並指出，4年前的今天講了這句話，4年後更有同感，試想如果蔡英文總統去年疫苗政策一開始就走對了路，怎麼會有今天疫苗嚴重短缺，仰人鼻息，孤立待援的窘境呢？

網友們也留言回應，「他們疫苗也買了，氧氣機也買了，什麼都買了，只是沒有給台灣人用，他們是送給那一些小友邦。想來也許台灣人比較強壯，比較沒有需要哪些東西吧，但是也有可能他們是在草菅台灣人的生命」、「游教授苦民所苦，民進黨內少數真話的好人！更正您已退黨了」、「先知」。

此外，關於目前其他民間團體採購疫苗的情況，行政院發言人羅秉成表示，慈濟的專案是在7月1日時另外成立，接著在7月9日就決定循台積電、永齡模式，提供政府授權的文件，讓慈濟去和原廠洽談。他指出，慈濟的5百萬劑BNT疫苗的採購，理論上因有前例可循，應可縮短時間。