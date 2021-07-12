美國黑水（Blackwater）保全公司創辦人普林斯（Erik Prince）受調查

美國黑水（Blackwater）保全公司創辦人普林斯（Erik Prince）野心勃勃，2020年曾向烏克蘭政府提案，要砸100億美元（近2804億台幣），在當地組建私人部隊，並打造武器製造廠。

據《時代》（TIME）雜誌和《商業內幕》（Business Insider）網報導，烏克蘭總統前首席顧問諾維科夫（Igor Novikov）說，要是美國前總統川普連任4年，普林斯或許就能順利圓夢。將近1/4世紀以來，普林斯一直是私人軍事業的先驅，不僅在中東和非洲組建軍隊，在北卡羅來納州的基地訓練突擊隊員，還在世界各地為美國國務院和中央情報局（CIA）部署安全部隊。

普林斯家族是密西根州右派共和黨人，也是實力強大的金主。川普上台後，家族的影響力大增，不僅普林斯的姐姐戴芙絲（Betsy Devos）入閣擔任教育部長，他也利用白宮的人脈，在世界各地追逐重大交易。而其中最富野心的，就是建立烏克蘭私人軍武帝國計畫。

這位美國海豹特（SEAL）種部隊前成員詳細規劃了建軍目標，他除了要買下烏克蘭以製造戰機和直升機發動機聞名，號稱「動力沙皇」的航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）外，還想打造軍火工廠，甚至聯合當地頂尖的航太企業跟波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）等飛機製造巨頭競爭。

中方向號稱「動力沙皇」的航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）採購發動機

而與美國地緣政治利益相符的，似乎就是馬達西奇購併案。當時普林斯與北京天驕航空產業投資競相收購馬達西奇，而中方之所以要這麼做，是為了發展空軍，打造先進的軍機發動機。但由於華府擔憂中方軍力快速成長，一直力促烏克蘭不要達成出售協議。最後普林斯出面競購，才使這宗交易破局。

2020年6月時，普林斯已列出詳盡的計畫，若是付諸實現，他將在烏克蘭與鄰國俄羅斯持續衝突之際，在烏國的軍事工業中扮演要角。而在這計畫裡，有好幾宗提案都需要烏克蘭政府批准，其中廣受矚目的，就是設立私人軍事公司，招募曾參與烏克蘭東部軍事行動的退役軍人任職。

就在普林斯積極運作時，因川普未能如願連任，連帶使計畫受影響。而川普下台後，烏克蘭政府也針對他看中的目標，讓更多對手參與競爭。事實上，由於普林斯和親俄人士間的關係，在川普下台前，烏克蘭官員就對合作案有所保留。而普林斯的兩名夥伴因在2020年大選中，可能涉及與俄羅斯合作，密謀影響大選而受調查。

諾維科夫說，在普林斯的夥伴草擬了疑似賄賂的「參與提案」後，更加深了烏克蘭人的擔憂。