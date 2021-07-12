整理後的園區環境，空間更為明亮、通透。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

施工區域以圍籬區隔降低影響，並設置園區歷史、生態等相關解說內容。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

全台13日起微解封，台中市東勢林業文化園區將適度開放，由於明日為休園日，園區於14日起開放部分區域，入園人數降載為300人，以提供國人安全安心及放鬆療癒休閒遊憩場域。

東勢林區管理處指出，配合中央流行疫情指揮中心宣布110年7月13日三級警戒微解封，依據「林務局森林育樂場域防疫管理措施」，東勢林業文化園區透過防疫指引落實相關措施，於7月14日起開放園區部分區域。

因應施工及防疫需要，貯木池、部分環湖步道及森之屋等場域暫停開放，園區開放時間亦作相關調整，取消暑期7、8月份每日開放，維持原服務時間為週三至週日上午6時至下午6時，週一、週二休園。

東勢林區管理處表示，東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大之美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質。

東勢林區管理處於今年5至10月進行「東勢林業文化園區景觀改善工程」藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木以重現過往製材廠貯木池意象，並於岸邊淺水區域種植荷花，搭配貯木池新設棧道，將提供遊客親水賞景更舒適環境。目前園區環境已做初步整理，整體空間更為明亮、通透，施工圍籬搭配活潑生動的園區歷史、生態解說內容及優美圖樣，結合美學與教育意涵，破除生硬單調印象。

東勢林區管理處提醒，入園人數降載為300人，到達管制人數後採一出一進；入園採實聯制及量測體溫，如額溫高於37.5度請勿入園；遊客並須佩戴口罩，維持室外1公尺社交距離，並避免戶外10人以上群聚。有關園區相關旅遊資訊及管制措施請洽東勢林業文化園區遊客中心：04-25774146。