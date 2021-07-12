中國人民銀行9日宣布全面降準，A股12日開高走高，上證指數終止連跌兩日，收升23點。市場交投熾熱，兩市成交合計連續第8日超過人民幣（下同）兆元，較9日增近17％至1.32兆元。

上證指數早盤最多升40點或1.16％，高見3565點，隨後升幅收窄，全日收盤報3547點，升23點或0.67％，成交5647.59億元。

深成指重上15000點，全日收市報15161點，升317點或2.14％，最多升377點或2.55％，高見15222點，成交71.73億元。

滬深300指數報5132點，升63點或1.25％；創業板指數報3534點，漲125點或3.68％。

各類股普遍上揚，陶瓷股漲逾7％；化工、有色金屬股升逾2％；房地產、石油、電力、煤炭、金融、鋼鐵股走穩；水泥股偏弱。

人行上周五宣布，為支援實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，本月15日生效，這是自去年1月以來大陸首次全面降準，將釋放長期資金約1兆元。