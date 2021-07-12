東森（2614）有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。110年6月營收4.35億元，稅前淨利1.34億元、本期淨利1.5億元，每股盈餘0.26元。

東森自結110年第2季營收13.43億元，稅前淨利2.39億元，本期淨利2.54億元，每股盈餘0.46元。

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