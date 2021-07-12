東森列警示股 6月每股盈餘0.26元 15:502021/07/12 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東森（2614）有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。110年6月營收4.35億元，稅前淨利1.34億元、本期淨利1.5億元，每股盈餘0.26元。 東森自結110年第2季營收13.43億元，稅前淨利2.39億元，本期淨利2.54億元，每股盈餘0.46元。 《半導體》京鼎Q2、H1營收齊攀峰 《港股》恆指開漲1.2％ 復星醫藥漲逾5％ #東森 #每股盈餘 #稅前淨利 #本期淨利 #警示股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金控雙雄 上半年賺爆 04:102021/07/12 財經要聞 富信大飯店以18.5億元成功賣出 股價大漲5.3％ 14:422021/07/12 財經 《類股》疫苗股氣虛 生醫族群乏力 09:452021/07/12 財經 BNT疫苗要來了! 聯亞藥股價腰斬 跌破150元 11:252021/07/12 財經 散熱模組零件供應商安力-KY 現金股利3.4元 現金殖利率5.86％ 13:532021/07/12 財經 《半導體》股王矽力-KY好樣的 外資續讚上看4400元 12:352021/07/12 財經 台股收17814點漲152點 台積電漲9元 長榮、高端收黑 13:402021/07/12 財經 《熱門族群》外資看四寶 台塑＞南亞＞台塑化＞台化 10:532021/07/12 財經 外資：現在才剛開始!台積電 下半年營收大秀肌肉 04:102021/07/12 財經要聞 《金融股》國泰金上半年獲利超過900億元 賺贏去年全年 07:462021/07/12 財經 康和證券董事改選 公司派囊括全數11席董事 11:352021/07/12 財經 財經熱門新聞 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 航運三雄噴了5~8倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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