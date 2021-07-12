新北67歲以上長者今日開始接種，新北市長侯友宜表示，目前67歲以上已接種2萬1227人，接種94％，另外65歲以上長者已預約9萬2456人，預約率79.6％，截至今晚8時前、明日上午8時至下午5時皆可預約，針對新北疫苗剩餘量最多，侯友宜說，按照年齡、順序安心都是新北的既定戰略，重要是求好、求穩。

侯友宜說，這波疫苗施打對象都是長者，第一波施打75歲以下，按照年齡、順序安心都是新北的既定戰略，對長者求好、求穩，施打過程中都會做好事先預約、預約順序、尋找場所，盡量對長者做到安全、安心施打，所以這段期間都按照這方式施打。

侯友宜說，65、67歲以上長者目前有些在預約、有些在施打，前段期間75歲已上長者施打碰到媒體報導，影響施打率，施打過程當中，市府也做了很多說明，這陣子又是莫德納施打，許多長者想要回頭施打，市長都歡迎，接種最重要是讓大家有信心施打，得到更多保護力，呼籲65歲以上長者都來預約，多到預約網站施打，近期連續4天都會持續按年齡、順序施打，請長者安心。