高雄12日無新增本土確診個案，已經連續11天「嘉玲」，高雄市長陳其邁先前表示，已經在為下階段做準備，只要確認高雄在安全的狀態下，就會開放相關措施，陳其邁12日指出，未來無論托兒所、幼稚園等室內場域開放，都必須搭配疫苗接種及篩檢的措施。

陳其邁指出，公共衛生的防疫手段確實會影響生活、經濟以及人與人之間的往來互動，所以他也希望假如下個階段包括托兒所、幼稚園等等室內場域要開放，都必須搭配疫苗的施打跟篩檢的措施，疫苗的施打就是要加快提高接種的覆蓋率。

陳其邁表示，對於托兒所、幼稚園的工作人員，施打率都超過9成以上，這是一個很好的現象，有助於他們在未來規畫下一波的防疫新生活理念，當這些工作場所要開放的時候，就要有兩個考量要件，一個是篩檢，一個就是疫苗的覆蓋率。

陳其邁表示，防疫警戒級數的判斷有兩個重要因素，其中一個當然是群聚感染的個案數，另外一個就是不明感染源的數量多寡，所以到目前為止，國內還是處於三級警戒的狀態，大家也不要掉以輕心。