全國疫情延燒不斷，農曆7月的中元普渡恐怕無法如期舉行，桃園市蘆竹區五福宮主委陳宗賢則強調「中元普渡不能亂改時間」，表示中元祭典是相當重要的民俗活動，會取消踩街活動，但放水燈及法會會正常舉辦，除此之外也會縮小規模、減少人潮至1／10。

陳宗賢說，五福宮舉辦的中元活動是北台灣最大的中元祭典，每年農曆7月14日都有16排燈至20排燈迎水燈到南崁溪釋放，且中元普渡是為了讓鬼神有所歸宿，若陰魂無處可去將會成為厲鬼、擾亂民間生活，他表示會將踩街活動取消，但法會、放水燈等會正常舉行，人數也會減少至1／10。

陳宗賢嗆政府「尊重民意」，直言中央要了解日子要過得健康，也要深知民間的習俗為何，且民間祭典的固定日子不可任意更改，甚至直呼政府若不尊重民意，就不要等到快要選舉時再來拜託宮廟做樁腳。

陳宗賢強調，往年中元普渡會有將近3000名民眾共襄盛舉，今年會減少供品，讓民眾把供品送到廟擺設好後就返家，並控制在人數於200人以內，另會減少9成迎水燈參與人員，以往迎水燈牌活動會有近600人參與，今年會將人數減少到60人左右。