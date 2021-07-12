TrendForce調查指出，由於宅經濟帶動需求動能延續，預估筆電2021年出貨量將突破2.36億台、年增達約15％。不過，隨著市場需求可能在下半年放緩，預期筆電出貨量將在第四季出現下滑，使2022年筆電出貨量可能小幅修正、年減約6％至2.2億台。

TrendForce指出，因遠距辦公與教學等宅經濟需求，使筆電去年出貨量年增達26％，打破過去年增減3％的低谷循環。而此波強勁的需求動能將延續至今年，預估將使筆電今年出貨量突破2.36億台、年增達約15％。

其中，由於教育用筆電需求高漲，Chromebook將成為拉抬整體筆電市場成長的關鍵。品牌出貨則以Chromebook產品占比近5成的三星（Samsung），以及搭載M1晶片的蘋果（Apple）MacBook成長最多。

TrendForce指出，近年Chromebook對整體筆電市場占比逐年成長，預期今年將出貨達4700萬台、年增達50％，需求以美國占70％最高、日本10％居次。然而，隨著美國滲透率逐漸飽和及逐步解封，加上日本教育標案需求明顯放緩，預期下半年教育筆電需求將不再急迫。

對於品牌而言，TrendForce認為以Chromebook產品占比較高的宏碁（Acer）與三星將受到較大影響，Chromebook未來發展的觀察重點，將著重在美國以外地區，以及非教育用筆電市場的成長情況。

同時，由於Chromebook低毛利衝擊逐漸發酵，且近7成Chromebook使用的11.6吋面板大幅漲價，加上半導體長短料缺料等壓力，促使品牌開始調整下半年生產展比，使市場近期傳出下半年筆電需求減緩雜音。

TrendForce預期，第三季歐美等消費需求將逐漸收斂，但通路市場的低庫存回補需求，仍對筆電市場帶來一定支撐力道，預期出貨量可能持平第二季。而歐美各國疫苗施打率提升、疫情漸獲控制，預期整體市場及教育標案需求放緩影響將在第四季才有較明顯出現。

同時，部分料件超額預訂導致庫存增加的影響，TrendForce預期將在第四季浮出檯面，預估第四季筆電出貨量將季減3％至5800萬台。在混合工作模式成形、商用筆電產品回溫支撐下，預期明年筆電市場出貨或將小幅修正，年減約6％至2.2億台。