立委楊瓊瓔及市議員陳本添前往后里區大甲溪北岸河川公地會勘。（陳淑娥攝）

后里區大甲溪北岸河川公地約有200公頃農田無水可灌溉，年底將解套。（陳淑娥攝）

台中市后里區大甲溪北岸河川公地因未納入農水署灌區，致廣大農田面臨無水可用窘境，立委楊瓊瓔及市議員陳本添多次會勘後，最終確定以后里區大甲溪北岸河川公地灌區外「牛稠坑溝引水路改善工程」731公尺，以及二座排水閘門及便道整理等改善，工程經費1680萬元，受益農地面積近200公頃，預定12月底前可完工。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添今在市府水利局水利工程科科長柯玉川及多位農民等陪同下，再度前往后里區大甲溪北岸河川公地，了解擴大灌溉服務牛稠坑溝引水路改善工程施工推動情形。

陳情農民代表廖明田及許金水指出，后里區大甲溪北岸高灘地因位於灌區外，十多年前農民向前台中縣政府爭取100多萬元施設取水道引牛稠坑溝灌溉餘水灌溉，惟簡易土溝及水門在多年前豪雨中毀損，最近幾年雨量短少，水位降低，缺水問題日益嚴重，時常無法獲取足夠水源，影響200公頃農園灌溉。

水利局水利工程科柯玉川科長指出，「灌區外農田水利設施更新改善計畫」屬農業建設計畫，有關后里牛稠坑溝引水路改善工程，經立委楊瓊瓔及市議員陳本添協助爭取及協調，由農委會農水署同意補助該工程計畫經費86％，水利署也同意補助辦理規劃設計費150萬元，不足經費部分由台中市政府水利局自籌，工程總經費約1680萬元，市府水利局於今年1月底辦理工程決標，辦理引水路改善梯型溝731公尺、矩型溝70公尺；給排水閘門2座；便道整理731公尺，目前工程進度約31％，預定12月底前可完工。

陳本添表示，后里區大甲溪北岸其實有牛稠坑溝穩定的水源，卻因為缺乏妥善的灌溉設施，讓農民看得到水，卻用不到，希望透過灌溉溝渠的逐步延伸，可以讓區域內的良田找有穩定水源，種植出更多優質的農產品，如果後續工程還有需要的話，會再聯合楊瓊瓔委員爭取延長工程繼續納入，提高后里區灌區外農田灌溉服務面積，讓更多農民灌溉更便利穩定，助益農業生產，增加農民收益。

楊瓊瓔指出，后里牛稠坑溝引水路改善工程，起因是農民向水利署租用大甲溪高灘地耕作，近年來水量少、缺水灌溉，影響務農困難而陳情。經她調查，發覺過去位於非灌區外的農業灌排設施往往被忽略，中央不應忽視，需有效的支持非灌區排水設備，水是農耕最重要的環節，無論是灌區內或灌區外的農民，通通都要照顧到位，希望相關灌溉工程推動能儘早完工，徹底解決農民長期以來為水所苦的問題。